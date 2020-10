Über 150 000 Corona-Tote in Brasilien

Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien ist auf über 150 000 gestiegen. 150 198 Patienten seien im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus kletterte unterdessen auf über fünf Millionen. Weltweit liegt das grösste Land Lateinamerikas bei den Todesopfern damit an zweiter Stelle nach den USA und bei den Infektionen an dritter Stelle hinter den USA und Indien.