Über eine halbe Million App-Nutzer - Erneut über 50 neue Fälle

Innerhalb von 24 Stunden seien 58 neue Covid-19-Infizierte gemeldet worden, teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag mit. Am Donnerstag hatte es 52, am Mittwoch 44, am Dienstag 22 und am Montag 18 Fälle gegeben.

Damit wurden in den letzten fünf Tagen bereits 194 neue positive Fälle registriert. Vergangene Woche hatte das BAG von Montag bis Sonntag 161 bestätigte Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 152 gewesen.

Der Tiefstand war Anfangt Juni mit 103 Fällen in einer Woche erreicht worden. Im Vergleich zu den über 7000 bestätigten Fällen pro Woche während des Höhepunkts der Pandemie-Welle Ende März bewegen sich die Fallzahlen zwar immer noch auf tiefem Niveau. Trotzdem wurden dem BAG letztmals vor fast eineinhalb Monaten, genau am 16. Mai, 58 neue Fälle Fälle pro Tag gemeldet.

Mehr Tests

Mit dem Anstieg der bestätigten Fälle hat in den letzten zwei Wochen aber auch die Zahl der durchgeführten Tests stark zugenommen. So wurden vergangene Woche von Montag bis Sonntag nach Angaben des BAG über 48'000 Tests durchgeführt, das sind 13'000 mehr als eine Woche zuvor

In dieser Woche meldete das BAG in seinen täglichen Lageberichten bis am Freitag bereits 35'000 Tests. Damit bewegt sich die Testzahl auf dem Niveau von Anfang April. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Tests beläuft sich bisher auf 545'177. Bei 6,9 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

Die Gründe für die Zunahme in den letzten beiden Wochen erklärt das BAG mit der Lockerung der Testkriterien und der damit verbundenen Kommunikationskampagne, mit dem Contact-Tracing der Kantone und den Tests, die routinemässig vor Operationen und vor gewissen Reisen durchgeführt werden müssen.

Über eine halbe Million Nutzer

Die Einführung der Corona-App und die angekündigte Übernahme der Testkosten dürfte zu einem weiteren Anstieg der Testzahlen führen, hiess es beim BAG auf Anfrage. Nach BFS-Angaben wurde die Swiss Covid-App bereits am ersten Tag der offiziellen Lancierung 566'894 Mal aktiv genutzt.

Nach Medienangaben verschickte die Swisscom ihren Kunden eine SMS mit Informationen und einem Link zum Download der App. Das BAG bedankte sich auf Twitter "für die Unterstützung", betonte aber, dass das BAG nicht über private Telefonnummern verfüge.

Taskforce relativiert R über 1

Seit dem 30. Mai liegt die Reproduktionszahl, also die Anzahl Personen, die ein mit dem Coronavirus Infizierter im Durchschnitt ansteckt, wieder über 1. Bei der letzten möglichen Schätzung am 15. Juni betrug sie 1,12. Das bedeutet, dass seither 100 infizierte Personen im Durchschnitt 112 Personen ansteckten.

ETH-Professorin Tanja Stadler, Mitglied der Swiss National Covid-19 Science Task Force, relativierte die Entwicklung jedoch auf Anfrage: R sei im Vergleich zu den niedrigsten Werten Mitte April zwar angestiegen. Doch aufgrund der tiefen Fallzahlen seien die Unsicherheitsintervalle laufend grösser geworden und beinhalteten auch den kritischen Wert von 1. Erst wenn das Unsicherheitsintervall die 1 nicht mehr einschliesse, könne man von einem signifikanten Resultat sprechen.

Zahl der Todesopfer steigt nur noch leicht

Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1683 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Freitagmorgen übermittelt hatten.

Nach einer wöchentlichen Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aufgrund der Daten auf den Internetseiten der Kantone starben in Zusammenhang mit Covid-19 bis am Freitag 1961 Menschen. Vor Wochenfrist hatte die Zahl bei 1956 gelegen.

Das BAG erklärt den Unterschied zwischen den Zahlen damit, dass es nur laborbestätigte Covid-19-Todesfälle publiziert. Zudem dürfte ein weiterer Unterschied darin bestehen, dass das Amt vor dem 16. April keine Todesfälle erfasste, für die keine Laborbestätigung bestand und die sich ausserhalb von Spitälern ereigneten.

(AWP)