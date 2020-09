Über tausend Corona-Ansteckungen in der Schweiz in drei Tagen

Das BAG hatte vergangene Woche bekanntgegeben, dass neue Zahlen zum Coronavirus nur noch werktags publiziert werden. So hat die Behörde am Montag über die Entwicklung seit Freitag informiert: Insgesamt sind 1095 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz und in Liechtenstein gemeldet worden. Zudem wurden am Montag 5 neue Todesfälle sowie 27 weitere Spital-Einweisungen bekannt. Gegenüber Freitag wurden dem BAG zufolge 27'633 neue Tests gemeldet.

Die neuen Zahlen lassen sich erst im Verlauf der Woche interpretieren, wenn die Fälle den korrekten Daten zugeordnet worden sind, hiess es beim BAG. Aus diesem Grund wurde auch die Kommunikationsstrategie geändert, wie es vergangene Woche an einer Medienkonferenz des BAG hiess: Die täglichen Fallzahlen gäben keine gute Übersicht über die Lage. Besser sei es, die Entwicklung von Woche zu Woche zu betrachten.

Mittlerweile erfüllt die Schweiz die eigenen Kriterien eines Risikolandes. Als solche gelten Länder, in welchen die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen mehr als 60 betrug. Der Wert der Schweiz liegt gemäss den Daten des BAG von Montag bei 65,7 Fällen.

Mehr Impfdosen gegen saisonale Grippe

Vor der Türe steht derzeit die Grippe-Saison. Impfungen gegen die Grippe im Herbst würden dabei helfen, dass man sich nicht aufgrund einer Grippe auf das Coronavirus testen lassen müsse, hatte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG an der Medienkonferenz gesagt.

Auch gegen eine Überlastung des Gesundheitssystems sollen Grippe-Impfungen helfen. So hatte bereits im Juni der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani eine flächendeckende Grippeimpfung gefordert, um eine solche Überlastung zu verhindern. "Wir können es uns im Winter nicht leisten, parallel Grippe und Covid zu haben", sagte er gemäss einer Einspielung der Tagesschau des Schweizer von Sonntagabend.

Diese berichtete, dass das BAG 600'000 Impfdosen auf dem internationalen Markt beschaffen wolle. BAG-Sprecher Daniel Dauwalder bestätigte am Montag gegenüber Keystone-SDA, dass das Amt mit insgesamt 1,8 Millionen Dosen bis im Dezember rechnet. 1,2 Millionen Impfdosen seien garantiert.

Positivitätsrate bei 4,6 Prozent

Seit Anfang der Pandemie musste 4769 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden, wie den Zahlen von Montag zu entnehmen ist. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg gemäss BAG auf 1770. 1'279'247 Tests wurden bislang in der Schweiz und in Liechtenstein auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Bei 4,6 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Montag nach Angaben des BAG 2380 Personen in Isolation und 6102 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 7731 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

(AWP)