Überbrückungshilfen für kriselnde Alitalia verlängert

Italiens kriselnde Fluggesellschaft Alitalia soll mit der Verlängerung von Finanzierungshilfen vorerst weiter operieren können. Das entschied die Regierung unter Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwochabend in Rom. Dafür hat sie die Frist für die Rückzahlung eines Überbrückungsdarlehens bis zum 16. Dezember verlängert. Die Airline soll so weiter ihre Linien und Ticketverkäufe betreiben können.