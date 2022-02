Ukraine-Konflikt: OSZE will Russland neuen Dialog anbieten

Inmitten der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt will die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Russland einen neuen Dialog anbieten. Die Situation rund um die Ukraine bleibe ausserordentlich angespannt und drohe, ernsthaft zu eskalieren, sagte der polnische Aussenminister Zbigniew Rau am Dienstag in Moskau, der derzeit den OSZE-Vorsitz hat. "In diesem Sinne haben wir eine Initiative für einen neuen Dialog über europäische Sicherheit vorgeschlagen", sagte er bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow.