Die Kosten für die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall russischer Staatsanleihen stiegen am Montag sprunghaft an und entsprachen einer Rekordwahrscheinlichkeit von

80 Prozent für einen Zahlungsausfall. Dies, nachdem Präsident Wladimir Putin einen Erlass unterzeichnet hatte, wonach ausländische Gläubigern in Rubel bezahlt werden können

Credit-Default-Swaps (CDS), die Anleihen im Wert von 10 Millionen Dollar für 5 Jahre versichern, kosten aktuell laut ICE Data Services 5,8 Millionen Dollar im Voraus und 100'000 Dollar pro Jahr. In der vergangenen Woche lag der Vorab-Betrag noch bei 4 Millionen Dollar.

Verkäufer von CDS haben in den letzten Wochen Vorauszahlung gefordert, was die Erwartung widerspiegelt, dass ein Ausfall unmittelbar bevorsteht. Investoren befürchten, dass die Verträge dadurch ausgelöst werden könnten, dass Russland Fremdwährungsschulden in Rubel zurückzahlt

Einige der internationalen Anleihen Russlands lassen Rückzahlungen in Rubel zu. Zwei Dollar-Anleihen mit Kupons im Wert von 117 Millionen Dollar, die am 16. März fällig sind, haben diese Option aber nicht.

(Bloomberg/cash)