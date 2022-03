Russische Superyachten und ihre Besitzer sind auf der Suche nach neuen Häfen. Die Nord des sanktionierten Stahlmoguls Alexei Mordaschow, dem auch ein Drittel des Reisekonzerns Tui gehört, schippert offenbar durch das südchinesische Meer Richtung Wladiwostok. Viele verlassen das beliebte Mittelmeer auch Richtung Naher Osten. Dort erfreuen sich Immobilienmakler steigender russischer Nachfrage.

Chelsea-Eigner Roman Abramowitsch etwa hat sich ein Haus auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah in Dubai angeschaut. Keine Sanktionen, keine Flugverbote - die Emirate bieten sich für Oligarchen an. Mehr als 20 Kreml-nahe Unternehmer und Politiker besitzen laut "New York Times" bereits Luxusanimmobilien auf einer palmenförmigen künstlichen Halbinsel vor der Küste der Stadt.

“In Dubai gibt es ein altes Sprichwort, das besagt: Wenn es der Region gut geht, geht es uns gut, aber wenn es eine Krise gibt, geht es uns richtig gut”, meint Chirag Shah, Gründer der Beratungsfirma 1 International FinCentre Associates.

Tatsächlich scheinen immer mehr russische Oligarchen auch ihr Vermögen in die Vereinigten Arabischen Emirate zu schaffen. Sie umgehen so die internationalen Sanktionen gegen Moskau. Stahl-, Öl-, Baumagnaten, ehemalige Duma-Abgeordnete oder frühere Provinzgouverneure verlegen derzeit hohe Vermögenswerte in die Emirate, berichtete die ARD-Tagesschau. Nach Informationen der "New York Times" haben bislang mindestens 38 russische Milliardäre ihr Vermögen in den Emiraten geparkt.

Schon in den letzten Jahren haben rund 40'000 russische Staatsbürger ihren Wohnsitz nach Dubai verlegt. Angeblich ist die Nachfrage nach Villen seit Ausbruch die Ukraine-Krieges gewaltig gestiegen. Die drchschnittliche Monatsmiete für ein Luxusappartement beträgt laut ARD-Tagesschau 15'000 Dollar.

Reuters meldet überdies, in Dubai würden derzeit Milliardensummen aus Kryptowährungen in Dollar umgewandelt, damit sich die russischen Besitzer Häuser in Dubai kaufen oder ihr Geld von Dubai aus in andere Weltgegenden transferieren können.

(Bloomberg/cash/Reuters)