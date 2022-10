In die in Deutschland sehr hitzige Debatte über die Lieferung von Panzern an die Ukraine schaltete sich das Europaparlament ein: Die EU-Länder sollten ihre militärische Hilfe massiv aufstocken, "insbesondere in den von der ukrainischen Regierung geforderten Bereichen", forderte eine grosse Mehrheit der EU-Parlamentarier in Strassburg. Die Resolution richtet sich insbesondere an "die zögernden Mitgliedstaaten".