Europa habe in Zeiten der Gefahr in den vergangenen Wochen zugleich Stärke und Entschlossenheit demonstriert, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde auf einer Veranstaltung in Berlin. Die beispiellosen Sanktionen gegen Russland bedingten jedoch auch erhebliche Kosten für Europa.

"Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind, den nötigen Preis dafür zu zahlen, um die universellen Werte Frieden, Freiheit und Wohlstand hochzuhalten."

(Reuters)