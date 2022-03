"Diese noch nie dagewesene Situation veranlasst die RBI, ihre Position in Russland zu überdenken", sagte Bankchef Johann Strobl am Donnerstag. "Wir prüfen daher alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank Russland bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland".

Anfang März hatte der Bankmanager einen Rückzug aus Russland wegen des Ukraine-Krieges oder einen Verkauf der Tochterbank noch ausgeschlossen. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor darüber berichtet, dass das Institut einen möglichen Rückzug aus dem Land prüft.

Die Tochterbanken der RBI seien eigenfinanziert, gut kapitalisiert und hätten nur unbedeutende grenzüberschreitende Risikopositionen gegenüber Russland, erklärte der Konzern.

(Reuters)