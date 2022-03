Russland ist nur dann bereit, seine ausländischen Gläubiger in Hartwährung zu bezahlen, wenn die eingefrorenen Bargeldreserven in Höhe von 643 Milliarden Dollar wieder freigegeben werden, erklärte Finanzminister Anton Siluanow.

In einer Regierungssitzung, an der auch Präsident Wladimir Putin teilnahm, bekräftigte Siluanow die Entscheidung, auf Dollar und Euro lautende Anleihen in Rubel zu bedienen. "Wir werden unsere externen Verpflichtungen in Rubel zurückzahlen, aber wir werden eine Umrechnung nur vornehmen, wenn unsere Gold- und Devisenreserven aufgetaut werden", sagte Siluanov.

Angesichts einer am 16. März fälligen Kuponzahlung warten Anleger auf Zeichen dafür, dass Russland seine Schulden bezahlen und einen Zahlungsausfall abwenden wird. Die Kuponzahlungen haben eine Schonfrist von 30 Tagen. Das Einfrieren der Zentralbankreserven ist Teil der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen der Invasion in die Ukraine.

(Bloomberg)