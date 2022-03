13:10

Kanzler Olaf Scholz hält den Umgang mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Bundestag nachträglich für falsch. Es sei die übliche Praxis, dass es nach Reden von Staatsgästen keine Debatte gebe, sagt er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der "Zeit". In dieser Tradition habe das Parlament entschieden.

"Im Nachhinein ist allen klar, das war nicht richtig", fügt der SPD-Politiker hinzu. Von der Opposition und in der Öffentlichkeit war kritisiert worden, dass der Kanzler auf die Videobotschaft Selenskyjs nicht geantwortet hatte und es keine Debatte über den Krieg in der Ukraine gab.

Ukraine-Krieg - Ukraine fordert weitere Waffenlieferungen https://t.co/nXt8KwQ8Xu — BILD (@BILD) March 23, 2022

+++

12:55

Nestlé streicht nach anhaltender Kritik weitere Angebote aus seinem Sortiment in Russland. Unter anderem nimmt der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller dort Marken wie Kitkat und Nesquik aus den Regalen.

Nahrungsmittel - Nach Kritik: Nestlé setzt weitere Teile des Russland-Geschäfts aus https://t.co/MSfcoALC7d pic.twitter.com/jbi4OYHPJJ — cash (@cashch) March 23, 2022

+++

11:55

Nach russischen Angaben hat es zwischen Russland und der Ukraine bisher zwei Mal einen Gefangenenaustausch gegeben. Das sagt eine Sprecherin des Aussenministeriums in Moskau.

+++

11:00

Das russische Präsidialamt warnt vor einer Entsendung von internationalen Friedenstruppen in die Ukraine. "Jede mögliche Konfrontation zwischen unseren Truppen und Nato-Kräften könnte klare Konsequenzen haben, die schwer zu korrigieren sind", sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Polens Idee sei waghalsig und extrem gefährlich.

Die Regierung in Warschau hat die Entsendung von Friedenstruppen ins Gespräch gebracht und der russische Auddenminister Sergej Lawrow bereits vor der Umsetzung solcher Pläne gewarnt. Kreml-Sprecher Peskow bekräftigt auf der Pressekonferenz erneut, dass der Einsatz in der Ukraine nach Plan verlaufe. Russland bezeichnet sein Vorgehen als Spezialoperation mit dem Ziel, militärische Kapazitäten im Nachbarland zu zerstören sowie gegen als gefährlich eingestufte Nationalisten vorzugehen.

+++

11:10

Russlands Präsident Wladimir Putin zerstört nach Ansicht des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz die Zukunft seines Landes. "Putin muss die Wahrheit hören über den Krieg in der Ukraine", sagte Scholz am Mittwoch in der Generaldebatte über den Bundeshaushalt im Bundestag. "Und diese Wahrheit lautet: Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft." Sowohl die Nato als auch die EU seien heute so geeint wie nie, fügte der SPD-Politiker hinzu.

Zugleich warb er um Zustimmung der Oppositionesparteien CDU/CSU für die Grundgesetz-Verankerung des geplanten Sondervermögens für die Bundeswehr über 100 Milliarden Euro. Der russische Angriffskrieg zwinge alle zu einer Neujustierung der Aussen- und Sicherheitspolitik. Das Sondervermögen sei aber auch deshalb notwendig, damit die nötigen Reformen in anderen Politikfeldern weiter möglich seien, sagte Scholz.

Ukraine-Krieg - Scholz: Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen https://t.co/czAhGNlVYo — BILD (@BILD) March 23, 2022

+++

10:15

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sollen russische Truppen bei ihrem Vormarsch im Osten der Ukraine versuchen, die ukrainischen Streitkräfte einzukesseln. Dies geschehe, indem sich Truppen aus Charkiw im Norden und aus Mariupol im Süden fortbewegten, hiess es in einem Update des britischen Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, das am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde.

There are stories of sadness and suffering everywhere. But there is no greater sense of urgency than over the humanitarian catastrophe developing in Mariupol, writes Sky's Sally Lockwood https://t.co/Ot5mk6Ikqb — Sky News (@SkyNews) March 23, 2022

Weiter heisst es darin, die Russen würden sich im Norden der Ukraine mutmasslich zurzeit neu organisieren, um sich auf grossangelegte Angriffe vorzubereiten. Derzeit sei das Kampfgeschehen dort "weitgehend statisch".

Mit einer Eroberung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol will Russland nach eigenen Angaben eine sichere Landverbindung auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim schaffen. Sobald das russische Militär die wichtige Fernstrasse M14 unter Kontrolle habe, sei die Krim wieder zuverlässig über einen Transportkorridor mit den ostukrainischen Separatistengebieten Donzek und Luhansk verbunden, sagte der stellvertretende Beauftragte von Präsident Wladimir Putin für den Föderationskreis Südrussland, Kirill Stepanow, am Mittwoch der Staatsagentur Ria Nowosti.

+++

08:45

Für diesen Mittwoch sind nach ukrainischen Angaben neun Fluchtkorridore vereinbart worden. Es werde versucht, über diese Wege Zivilisten aus umkämpften Orten in Sicherheit zu bringen, sagt Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Für das Zentrum der Stadt Mariupol, in der die Lage für die Bevölkerung besonders kritisch ist, konnte offenbar kein Fluchtkorridor ausgehandelt werden. Wereschtschuk erklärt, für die Bewohner von Mariupol stünden Transportmöglichkeiten in Berdjansk bereit. Die Stadt liegt rund 85 Kilometer westlich von Mariupol.

+++

08:15

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht ungeachtet der schweren Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen kleine Fortschritte in den Verhandlungen mit der Regierung in Moskau.

"Wir arbeiten weiterhin auf verschiedenen Ebenen, um Russland zu ermutigen, sich in Richtung Frieden zu bewegen", sagte er in einer am frühen Mittwochmorgen gesendeten Ansprache. Unterdessen wurden aus verschiedenen Landesteilen Kämpfe gemeldet.

+++

08:05

Für die Region Luhansk ist nach Angaben des zuständigen Gouverneurs eine Feuerpause vereinbart worden. Sie solle ab 09.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr MEZ) gelten, erklärt Serhij Gaidaj auf dem Messengerdienst Telegram. Ziel sei es, durch die Kämpfe in der ostukrainischen Region eingeschlossene Zivilisten in Sicherheit zu bringen.

+++

07:20

Die Parteispitze der SP fordert vom Bundesrat die Einsetzung einer Taskforce zur Durchleuchtung des Finanzplatzes Schweiz. Das Gremium müsse prüfen, wo russische Oligarchen ihr Geld versteckt hätten.

Wirtschaft - SP-Spitze fordert Taskforce für Durchleuchtung des Finanzplatzes https://t.co/DVIXRh2gGc pic.twitter.com/5CUXsK59W8 — cash (@cashch) March 23, 2022

+++

06:35

Die Kiewer Führung hält ein Eingreifen von Belarus an der Seite Russlands in den Krieg gegen die Ukraine aktuell für wenig wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sich für eine Teilnahme am Krieg entscheide, liege "bei 15 bis 20 Prozent", sagte der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch nach Angaben der Agentur Unian.

+++

Andy Vermaut shares:Mapping The Russian Invasion Of Ukraine -- March 12, 2022 https://t.co/7bqg2DjJja Thank you. pic.twitter.com/tFO7IMw5sv — Andy Vermaut (@AndyVermaut) March 22, 2022

+++

06:25

Der russische Präsident Wladimir Putin plant nach den Worten seiner Botschafterin in Indonesien, dort am G20-Gipfel im Oktober teilzunehmen. "Nicht nur die G20, auch andere Organisationen versuchen, Russland auszuschliessen", sagt Botschafterin Ljudmilla Worobjowa. "Die Reaktion des Westens ist absolut unangemessen." Westliche Länder stellen Insidern zufolge die Mitgliedschaft Russlands in der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) infrage.

+++

02:05

Die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, die USA bereiteten neue Sanktionen gegen über 300 Abgeordnete des russischen Parlaments vor. Das Blatt beruft sich auf Beamte und interne Dokumente. Die US-Regierung lehnt eine Stellungnahme zu dem Bericht zunächst ab.

+++

00:40

Die Kampfkraft der russischen Truppen ist unter 90 Prozent ihres Potenzials zu Beginn der Invasion gesunken, sagt ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Belege nennt er nicht. Russland hat zuletzt offiziell Angaben über Verluste am 2. März gemacht. Damals waren demnach 498 Soldaten gefallen und 1597 verwundet worden.

Der Berater der US-Regierung für nationale Sicherheit, Jake Sullivan, schätzt, dass Zahl der getöteten russischen Soldaten mittlerweile in die Tausende geht.

+++

+++

23:25

Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenkskyj hat die Gespräche mit Russland zur Beendigung des Kriegs als schwierig bezeichnet. Manchmal seien die Beratungen auch konfrontativ, sagt Selenskyj in einer Videoansprache. Aber "Schritt für Schritt kommen wir voran". In der umzingelten Hafenstadt Mariupol lebten 100'000 Personen unter unmenschlichen Bedingungen ohne Lebensmittel, Wasser und Medikamente.

+++

21:55

Dem US-Militär liegen nach eigenen Angaben Hinweise auf ukrainische Offensiven vor. Dies sei insbesondere im Süden des Landes der Fall, teilt das Verteidigungsministerium mit. Nicht bestätigen könne man Berichte, dass die ukrainischen Kräfte einen Vorort der Hauptstadt Kiew von russischen Truppen zurückerobert hätten.

Putin's spokesman concedes Russia hasn't yet achieved its aims in Ukraine and says Russia could use nuclear weapons if it faced "existential threat"https://t.co/frZk9ehGTv — CNN International (@cnni) March 22, 2022

+++

20:05

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird einem Medienbericht zufolge virtuell an dem Nato-Gipfel in dieser Woche teilnehmen. Die Einzelheiten müssten noch ausgearbeitet werden, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen Pressesprecher.

+++

19:55

US-Präsident Joe Biden soll bei seiner Europa-Reise einen gemeinsamen Aktionsplan vorstellen, um die europäische Energiesicherheit zu stärken und die Abhängigkeit von russischem Öl und Erdgas zu verringern. Dies gibt der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, bekannt. Biden wird im Laufe der Woche in Europa erwartet.

+++

19:45

Russland würde einem Medienbericht zufolge Atomwaffen nur dann einsetzen, wenn es seine Existenz gefährdet sieht. Mit diesen Worten zitiert die Agentur Tass den russischen Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow.

