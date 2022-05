09:20

Die G7-Staaten werden sich nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner auf mehr als 18 Milliarden Euro an kurzfristiger Finanzhilfe für die Ukraine einigen.

"Es scheint, dass wir mehr als 18 Milliarden aufbringen können, um die Ukraine in diesem entscheidenden historischen Moment zu unterstützen", sagte Lindner am Freitag in einem Interview mit Bloomberg Television. In dem Volumen seien 7,5 Milliarden Dollar enthalten, die von den USA zugesagt wurden, und Gelder der Europäischen Union, sagte Lindner. Die Finanzierungsprobleme der Ukraine dürften "für absehbare Zeit" gelöst seien.

"Wir müssen die Fähigkeit der Ukraine garantieren, sich selbst zu verteidigen, also sammeln wir hier Geld, um die Liquidität der ukrainischen Regierung zu sichern", fügte er hinzu. Lindner sprach am Rande eines Treffens von Finanzministern und Notenbankgouverneuren der G7 in der Nähe von Bonn.

+++

German big business is drafting a plan to use an auction system to help ration available supplies in the event Russia cuts off its gas https://t.co/rjbbeJm64f pic.twitter.com/gElADFQMEE — Reuters (@Reuters) May 20, 2022

+++

08:00

Bei russischen Bombenangriffen in der ostukrainischen Region Luhansk sind dem Regionalgouverneur Serhij Gaidai zufolge 13 Menschen in den vergangenen 24 Stunden getötet worden. Die meisten seien in der Stadt Siewierodonesk gestorben, wo ein russischer Angriff erfolglos gebleiben sei.

+++

06:45

Der deutsche Bund verzichtet auf etwa drei Milliarden Euro an Steuern, um Benzin und Diesel für drei Monate günstiger zu machen. Der Bundestag beschloss am späten Donnerstagabend die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe vom 1. Juni bis zum 31. August 2022. Rein rechnerisch bedeutet dies bei Benzin 29,55 Cent und beim Diesel 14,04 Cent pro Liter weniger. Die Mindereinnahmen für den Fiskus werden auf 3,15 Milliarden Euro beziffert. Die Mineralölkonzerne sollen die Steuersenkung an den Zapfsäulen weiterreichen. Dies soll durch strengere Vorgaben der Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt sichergestellt werden. Mit der vorübergehenden Steuersenkung reagiert die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf den drastischen Anstieg der Spritpreise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Die Oppositionsfraktionen Union, AfD und Linke enthielten sich.

+++

06:40

Die USA wollen Insidern zufolge der Ukraine fortgeschrittene Anti-Schiffs-Raketen zukommen lassen, damit sie die russische Blockade ihrer Häfen am Schwarzen Meer brechen kann. Gegenwärtig sind dafür zwei Raketen-Typen in der Diskussion, wie die Nachrichtenagentur Reuters von drei US-Regierungsvertretern und zwei Kongress-Mitarbeitern erfuhr, die namentlich nicht genannt werden wollten. Dies seien die von Boeing hergestellte Harpoon mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern sowie die Naval Strike Missile (NSM) von Kongsberg und Raytheon Technologies mit 250 Kilometern. Dem Marine-Experten Bryan Clark vom Hudson Institute zufolge wären zwölf bis 24 derartige Raketen ausreichend, um die russischen Kriegsschiffe zu bedrohen und die Regierung in Moskau zu einem Ende der Blockade zu bewegen. Diese beeinträchtigt etwa ukrainische Getreidelieferungen für den Weltmarkt.

+++

06:10

Das nächste grosse Milliarden-Hilfspaket aus den USA für die Ukraine ist beschlossene Sache. Gut eine Woche nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete am Donnerstag auch die andere Kongresskammer, der Senat, mit grosser Mehrheit das Paket mit einem Volumen von fast 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro). 86 Senatoren sowohl von Demokraten als auch von Republikanern stimmten für den Gesetzentwurf, 11 Senatoren dagegen. Die Gegenstimmen kamen komplett aus den Reihen der Republikaner. Auch im Repräsentantenhaus war zuvor eine grosse Mehrheit zustande gekommen. US-Präsident Joe Biden muss das Gesetzespaket noch unterzeichnen.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

06:00

US-Aussenminister Antony Blinken appelliert vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an Russland, die Blockade der ukrainischen Häfen zu beenden, damit Lebensmittel ausgeführt werden könnten. "Die Lebensmittelversorgung von Millionen von Ukrainern und Millionen weiterer Menschen auf der ganzen Welt ist buchstäblich in Geiselhaft genommen worden", sagt er. Ein hochrangiger Beamter in Moskau weist die Vorwürfe zurück und erklärt, die Russen seien "keine Idioten" und würden keine Lebensmittel exportieren, solange gegen sie strenge Sanktionen verhängt seien.

Blinken accuses Russia of using food as a weapon in Ukraine https://t.co/ewp5OszTBE pic.twitter.com/3D9mViQAUa — Reuters (@Reuters) May 20, 2022

+++

02:15

Die Europäische Union prüft Möglichkeiten, eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine nach dem Krieg zu verwenden. Dies erklärt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen am Donnerstag im ZDF. Dadurch könne Russland nach dem Krieg einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten, so die Kommissionspräsidentin.

+++

23:45

Russische Streitkräfte haben nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die östliche Donbass-Region komplett zerstört. In seiner nächtlichen Videobotschaft warf Selenskyj Moskau vor, während der Intensivierung der Offensive sinnlos zu bombardieren. "Im Donbass versuchen die Besetzer noch mehr Druck auszuüben. Es ist die Hölle dort - das ist ist keine Übertreibung", ergänzt Selenskyj.

Ukraine's Zelenskiy says Donbas region has been completely destroyed https://t.co/EUYXrBIfSp pic.twitter.com/Kr6JKCMRA4 — Reuters (@Reuters) May 20, 2022

+++

21:00

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sind überzeugt davon, dass die Türkei den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands nicht verhindern wird. "Meine Zuversicht ist sehr gross, dass das bald alles gut zusammen passt", sagt Scholz bei einem Besuch in Den Haag. "Wir werden unseren Beitrag leisten", fügt er hinzu. Er vertraue darauf, dass man in der Nato eine gemeinsame Entscheidung finde, sagt Rutte.

+++

20:15

Die ukrainische Getreideausfuhr erreicht nach offiziellen Angaben im Mai bislang gut ein Drittel der Menge des Vorjahres. Zunächst seien 643'000 Tonnen exportiert worden, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Darunter seien etwa 617'000 Tonnen Mais und 16'000 Tonnen Weizen. Im Mai 2021 seien dagegen 1,8 Millionen Tonnen Getreide ins Ausland geliefert worden. Wie es nun transportiert wurde, gibt das Ministerium nicht bekannt. Logistische Probleme wegen des Krieges sowie die russische Blockade ukrainische Häfen verhindern einen Export über die bislang wichtigsten Routen.

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)