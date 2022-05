06:55

Knapp zweieinhalb Monate nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine ist die strategische Niederlage Russlands nach Ansicht des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj "offensichtlich". Die Niederlage Moskaus sei "für jeden auf der Welt offensichtlich und auch für diejenigen, die immer noch mit ihnen (den Russen) kommunizieren", sagte Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Nur habe Russland nicht den Mut, die Niederlage einzugestehen. "Sie sind Feiglinge und versuchen, diese Wahrheit hinter neuen Raketen-, Luft- und Artillerieangriffen zu verbergen."

06:45

Die auf Twitter veröffentlichte Karte des britischen Ministry of Defence zeigt die Kriegssituation am Donnerstag:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ftXdAgxpI5

#StandWithUkraine pic.twitter.com/KJx4QAvn91

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 12, 2022