Ukraine: Zurzeit sind Vermögenswerte von 6,3 Milliarden Franken gesperrt

Das sagte Botschafter Erwin Bollinger, Leiter des Leistungsbereichs Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Donnerstag in Bern vor den Medien. Am 7. April seien in der Schweiz noch 7,5 Milliarden Franken an Vermögenswerten gesperrt gewesen.

Seither seither sei für weitere 2,2 Milliarden Franken neu gemeldet worden. Gleichzeit seien aber vorsorglich gesperrte 3,4 Milliarden Franken wieder freigegeben worden. Stand Mittwoch seien damit noch 6,3 Milliarden Franken und elf Liegenschaften gesperrt gewesen. Die Banken gingen proaktiv vor und sperrten vorsorglich Vermögenswerte.

(AWP)