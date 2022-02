Ukrainer in der Schweiz fordern scharfe Sanktionen gegen Russland

Der Verein der ukrainischen Diaspora in der Schweiz hat nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine den Bundesrat zu umfassenden Sanktionen gegen Russland aufgerufen. "Keinen Franken dem Aggressor", sagte Sasha Volkov, Sprecher des Ukrainischen Vereins in der Schweiz der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in einem Videointerview am Donnerstag.