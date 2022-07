Ukrainische Kriegsgefangene durch Raketenbeschuss getötet

Bis zum Nachmittag stieg nach Angaben der Separatisten die Zahl der Toten auf 53, weitere 75 Menschen seien verletzt worden. In dem Gefängnis sollen die von Moskau kontrollierten Separatisten viele ukrainische Soldaten gefangen halten, die sich nach der monatelangen Verteidigung der Hafenstadt Mariupol ergeben hatten. Dazu zählten auch Soldaten des nationalistischen Regiments Asow.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Freitag die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Er kündigte an, dass ein erstes Schiff mit ukrainischem Getreide noch am Freitag oder Samstag in See stechen solle. Auf Telegram veröffentlichte er ein Video, das zeigte, wie das Schiff "Polarnet" unter türkischer Flagge im Hafen Tschornomorsk bei Odessa beladen wurde. Der Export über das Schwarze Meer soll von den Vereinten Nationen und der Türkei unter Mitwirkung Russlands und der Ukraine beaufsichtigt werden.

Durch verstärkten russischen Raketenbeschuss auf ukrainische Städte wurden nach Behördenangaben seit Donnerstag mehr als ein Dutzend Zivilisten getötet.

Wechselseitige Vorwürfe nach Zerstörung von Gefangenenlager

Die Berichte über die toten ukrainischen Kriegsgefangenen in Oleniwka waren kaum zu verifizieren. Bilder und Videos russischer Quellen zeigten Tote, dazu einen Schlafsaal voller Stockbetten unter einem zerstörten Dach. Der ukrainische Generalstab dementierte, dass seine Truppen das Gefängnis beschossen hätten. Die ukrainische Armee bombardiere keine zivilen Objekte und "schon gar nicht Plätze, an denen wahrscheinlich gefangene Waffenbrüder festgehalten" werden.

Selenskyjs Berater Michajlo Podoljak sprach von einer "klassischen, zynischen und sehr durchdachten Operation unter falscher Flagge". Das Portal Ukrajinska Prawda zitierte angebliche Quellen im ukrainischen Militärgeheimdienst, nach denen russische Kräfte nachts das Gebäude in dem Lager zerstört hätten.

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die Baracke sei von Raketenwerfern des Typs Himars beschossen wurden. Die USA haben diese Mehrfachraketenwerfer erst vor einigen Wochen an Kiew geliefert. Mit den hochmodernen Waffen haben die Ukrainer seitdem viele Munitionsdepots und Kommandopunkte der Russen weit hinter der Front zerstört.

Die sogenannte Volksrepublik Donezk will die gefangenen Ukrainer vor Gericht stellen und droht mit der Todesstrafe. "Es ist offensichtlich ein bewusster Beschuss und der Wunsch, diejenigen Vertreter, darunter des Asow-Regiments, zu vernichten, die angefangen haben, Geständnisse abzulegen", behauptete Separatistenführer Denis Puschilin. In Kiew milderte unterdessen ein Berufungsgericht die Strafe für einen als Kriegsverbrecher verurteilten russischen Soldaten von lebenslang zu 15 Jahren Haft ab.

Hoffnung auf erste ukrainische Getreideexporte

"Das Wichtigste für uns ist, dass der Hafen und die Menschen arbeiten", sagte Selenskyj in Odessa. Das Getreide auf der "Polarnet" stamme von einer ukrainischen Firma. Das Infrastrukturministerium warte nun auf ein Signal von den Vereinten Nationen und der Türkei für den Start. "Für uns ist wichtig, dass die Ukraine ein Garant der weltweiten Lebensmittelsicherheit bleibt", betonte Selenskyj.

Nach Angaben der Präsidialverwaltung werden derzeit insgesamt 16 Schiffe in den Häfen in und um Odessa mit Getreide beladen. Die Ukraine ist einer der weltgrössten Exporteure von Getreide. Nach Beginn des Kriegs hatte Russland die ukrainischen Seehäfen aber blockiert. Die Ukraine verminte ihre Küste zudem zum Schutz vor russischen Angriffen. Unter Vermittlung der UN und der Türkei hatten die beiden Kriegsparteien in Istanbul vor einer Woche Abkommen zur Freigabe der Getreideexporte unterzeichnet.

Viele Tote durch russischen Beschuss auf ukrainische Städte

In den Kriegsgebieten sind nach Angaben ukrainischer Behörden binnen zwei Tagen mehr als ein Dutzend Zivilisten getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden. Am Donnerstag seien acht Menschen getötet und 19 verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des ostukrainischen Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Freitag mit. Am Freitag kamen demnach mindestens zwei Tote und sechs Verletzte hinzu.

In der östlichen Stadt Charkiw schlugen mehrere Raketen ein. Dabei seien zwei Menschen getötet und acht verletzt worden. In Mykolajiw im Süden wurde den Angaben zufolge eine Bushaltestelle getroffen. Dort starben fünf Menschen, sieben wurden verletzt. Auch in dem von russischen Truppen besetzten Teil des Gebiets Donezk gerieten Zivilisten unter Beschuss. Örtliche Medien sprachen von einem Toten und mindestens 28 Verletzten. Die Angaben zu den Opferzahlen liessen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russische Söldner der sogenannten Wagner-Gruppe kämpfen in der Ukraine nach britischer Geheimdienst-Einschätzung in enger Abstimmung mit regulären russischen Einheiten. Den Kämpfern sei vermutlich die Verantwortung für eigene Frontabschnitte übergeben worden, wie sie sonst normale Armee-Einheiten übernehmen, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Die russische Armee versuche damit, ihren Mangel an Infanterie auszugleichen.

Russischer Aussenminister Lawrow zu Gespräch mit US-Kollege bereit

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow ist nach eigenen Angaben bereit, seinen US-Kollegen Antony Blinken zu einem Gefangenenaustausch und zur Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte anzuhören. Man werde in den nächsten Tagen einen Termin für ein Telefonat vorschlagen, sagte Lawrow auf Reisen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent.

Blinken hatte angekündigt, sich für die Freilassung der in Russland inhaftierten US-Basketballerin Brittney Griner und ihres wegen angeblicher Spionage verurteilten Landsmanns Paul Whelan einsetzen zu wollen. Laut Lawrow ist das Aussenministerium grundsätzlich nicht für Fragen des Gefangenenaustausches zuständig. "Aber ich höre trotzdem, was er zu sagen hat." Interessant sei aus seiner Sicht auch zu erfahren, wie die USA ihre Verpflichtungen zur Umsetzung des Getreidedeals unter Schirmherrschaft der UN erfüllen wollten./fko/DP/nas

(AWP)