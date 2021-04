Ukrainische Notenbank stemmt sich mit Zinserhöhung gegen Inflation

Die Zentralbank der Ukraine erhöht im Kampf gegen eine steigende Inflation die Leitzinsen. Zudem liessen die Währungshüter in Kiew am Donnerstag die Tür für weitere Zinsanhebungen offen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wurde auf 7,5 Prozent von bisher 6,5 Prozent angehoben, wie die Nationalbank der Ukraine am Donnerstag angesichts zuletzt kräftig gestiegener Lebenshaltungskosten mitteilte.