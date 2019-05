Von den fast 4200 Teilnehmenden unterstützen 58 Prozent die AHV-Steuervorlage, während die restlichen 42 Prozent dagegen sind. Somit zeichnet sich - wie schon Umfragen von SRF sowie Tamedia andeuteten - am 19. Mai ein Ja an der Urne ab.

Obwohl sie in der Minderheit sind, melden sich in der Kommentarspalte in einem cash-Artikel über die Initiative überwiegend die Gegner zu Wort. So stört sich etwa cash-Leser "Blume" an den 2 Milliarden Franken, die jährlich in die AHV fliessen sollen: "In Wahrheit bezahlt der Arbeitnehmer durch höhere Lohnabzüge für die AHV und über die Mehrwertsteuererhöhung und höhere Steuern, Gebühren und Abgaben dieses '2-Milliarden-Zückerchen' für die AHV selber."

«Kuhhandel» vs. Arbeitsplatzsicherheit

Tatsächlich sollen die zusätzlichen Mittel für die AHV zumindest zu einem grossen Teil durch höhere Lohnbeiträge finanziert werden: Den Arbeitnehmern, aber auch den Arbeitgebern, werden monatlich je 0,15 Prozentpunkte höhere AHV-Beiträge abgezogen. Es kommen aber noch weitere Elemente zur Finanzierung dazu: Der Bund überlässt der AHV seinen Anteil am sogenannten Demografie-Prozent der Mehrwertsteuer und erhöht seinen Beitrag an die Ausgaben der AHV.

Ein weiterer Gegner ist Leser "R. Baumgartner". Er nennt die Vorlage einen "Kuhhandel", der sachfremde Geschäfte - die Unternehmenssteuerreform und die AHV-Sanierung - miteinander verknüpfe, was nicht zu akzeptieren sei. Gleichzeitig schlägt er auch eine Reihe anderer Reformvorschläge für die Altersvorsorge in der Schweiz vor. Darunter etwa eine Flexibilisierung des Rentenalters, eine Abschaffung des Koordinationsabzuges, eine Anpassung der AHV-Renten für im Ausland lebende Personen und die Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer zugunsten der AHV.

Auch ein Befürworter kommentiert die Vorlage: "Wer Arbeitsplätze und Steuereinnahmen erhalten will, sollte Ja stimmen", schreibt "Eidgenosse". Die EU und die OECD würden die Schweiz dazu zwingen, die Steuerprivilegien abzuschaffen. Und das würde, ohne entsprechende Gegenmassnahmen, der Schweiz die Konkurrenzfähigkeit rauben.

Gemäss einer SRG-Umfrage ist bei den Befürwortern die Verbesserung der Rentensicherheit das zentrale Argument für ein Ja. Auf der Nein-Seite sind es drei Argumente: die Verknüpfung sachfremder Themen, die Steuerausfälle wegen Privilegien und die Verhinderung einer echten AHV-Reform.