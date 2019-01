Von knapp 4800 Teilnehmenden will eine Mehrheit von 58 Prozent die Zersiedelungsinitiative ablehnen, während nur 42 Prozent dafür sind. Geht es also nach den cash-Lesern, so dürften Gemeinden und Kantone bei Bedarf weiterhin Bauflächen vergrössern, es käme zu keinem Einfrieren der Bauzonen.

Auch in der Kommentarspalte in einem cash-Artikel über die Initiative meldete sich überwiegend die Gegnerschaft zu Wort: "Wieder einmal eine völlig unnötige Initiative, die keine Probleme löst sondern nur neue schafft", schreibt etwa Leser Reto Derungs. Das 2013 revidierte Raumplanungsgesetz sei in Ordnung und lasse die nötige Flexibilität zu, fügt er noch an.

Andere wiederum befürworten die Initiative nur widerwillig. "Statt die Massenzuwanderung einzugrenzen, welche massgebend schuld an der Siedlungsausbreitung ist, soll die immer stärker wachsende Bevölkerung eingepfercht werden, um die letzten Grünflächen zu erhalten", schreibt Leser Konrad Müller. Wenn nun aber die Ursache nicht bekämpft werden könne, so Müller weiter, müsse halt Ja zur Symptombekämpfung gesagt werden.

cash-Leser haben oft ein gutes Näschen bewiesen

Natürlich haben solche Online-Umfragen keinen repräsentativen Charakter. Doch lagen die cash-Umfrageergebnisse vor Abstimmungen schon erstaunlich oft nahe beim späteren tatsächlichen Resultat.

So sagten die Umfrage-Teilnehmer etwa den Ausgang der Vollgeld-Initiative (abgelehnt), der Abzocker-Initiative (angenommen), der 1:12-Initiative (abgelehnt), der Erbschaftssteuer-Initiative (abgelehnt) oder der Rentenreform "Altersvorsorge 2020" (abgelehnt) richtig voraus.

Doch gab es vereinzelt auch Abweichungen: Zuletzt war dies Mitte 2018 der Fall, als die cash-Leser dem neuen Geldspielgesetz mit 54 Prozent Nein-Stimmen eine Abfuhr erteilten. An der Urne wurde das Anliegen jedoch kurze Zeit später mit einer überwältigenden Mehrheit von 73 Prozent angenommen. Auch cash-Umfragen können irren, die Zersiedlungsinitiative-Befürworter sollten daher den Kopf noch nicht hängen lassen.