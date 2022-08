Das geht aus dem ZDF-Politbarometer hervor, das auf einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen basiert und am Freitag veröffentlicht wurde. 49 Prozent der Befragten erwarten eine unveränderte Lage, zehn Prozent eine Verbesserung. Die Inflation in Deutschland lag zuletzt als Folge des Krieges in der Ukraine auf dem höchsten Stand seit Jahrzehnten. Aktuell werten nur noch 55 Prozent ihre eigene finanzielle Situation als gut. Anfang des Jahres waren es noch 65 Prozent.

Die Bundesregierung hat dieses Jahr bereits zwei Entlastungspakete für Unternehmen und Bürger im Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro geschnürt. Kanzler Olaf Scholz plant ein weiteres Massnahmenbündel, zu dem auch steuerliche Entlastungen gehören sollen. 58 Prozent der Wahlberechtigten gaben in der Umfrage an, die Ampel-Koalition tue zu wenig. 30 Prozent ordnen die Entlastungen als gerade richtig ein, fünf Prozent halten sie für übertrieben. Zur Finanzierung gibt es kein klares Meinungsbild: 43 Prozent sprechen sich für zusätzliche Schulden aus, 36 Prozent für Steuererhöhungen, 21 Prozent wollen sich nicht äussern.

(Reuters)