Umfrage: Mehrheit glaubt an Fortbestehen der grossen Koalition

73 Prozent der Befragten insgesamt fanden es auch gut, dass Angela Merkel bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben wird. Besonders hoch war die Zustimmung hierfür - erwartbar - bei den CDU-Anhängern (88 Prozent) und - überraschenderweise - bei den Grünen (85 Prozent).

Auch die Zustimmung zur Arbeit der grossen Koalition wächst. 62 Prozent der Wahlberechtigten finden inzwischen, dass die Bundesregierung eine gute Arbeit macht. Im August waren es nur 50 Prozent gewesen.

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen als einziges Zweierbündnis eine klare Mehrheit. Die Union käme auf 28 Prozent, die Grünen auf 24, die SPD auf 15, die AfD auf 13, die FDP auf 6 und die Linke auf 7 Prozent.

Nicht zufrieden kann die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sein. 71 Prozent der Befragten trauen ihr nicht zu, ihre Partei erfolgreich in die Zukunft zu führen, nur 19 Prozent glauben an sie. Selbst unter den Unions-Anhängern glauben 57 Prozent nicht an die CDU-Vorsitzende, nur 34 Prozent gehen davon aus, dass sie die Partei erfolgreich führen wird./arb/DP/mis

(AWP)