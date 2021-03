Umfrage: Meiste britische Firmen spüren Verzögerungen beim EU-Handel

Der Grossteil der britischen Industrieunternehmen spürt beim Handel mit der EU Verzögerungen durch den Brexit und die Pandemie. Das gaben 74 Prozent der Unternehmen an, die in einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes Make UK befragt wurden, über die der "Guardian" am Donnerstag berichtete. Mehr als die Hälfte gab zudem an, dadurch höhere Kosten zu haben. Gut ein Drittel beklagte Umsatzverluste.