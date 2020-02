Laut den Meinungsforschern Edison Research, die Wähler kurz vor ihrer Stimmabgabe am Samstag befragten, liegt der 78-jährige Senator in Führung. Konkrete Prozentzahlen für Sanders oder seine demokratischen Herausforderer nannte das Insitut zunächst nicht. Wann die Ergebnisse der Vorwahl veröffentlicht werden, blieb unklar. Sanders hatte bereits die Vorwahl in New Hampshire gewonnen. Im Rennen sind unter anderen der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg und der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden. Buttigieg war dagegen bei der ersten Vorwahl in Iowa knapp als Sieger hervorgegangen.

Allerdings waren die zwei ersten Vorwahlen untypisch für die USA als Ganzes. Iowa und New Hampshire sind ländliche Staaten mit mehr als 90 Prozent weisser Bevölkerung und jeweils weniger Einwohnern als Berlin. Sie stellen zusammen 65 der 3979 Delegierten, die den Kandidaten bestimmen werden. In Nevada sind knapp ein Drittel der Bevölkerung Hispanics. Die Vorwahl in South Carolina am 29. Februar dürfte dann zeigen, wer die für die Demokraten wichtige Wählergruppe der Afroamerikaner hinter sich bringen kann. Sie machen dort etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung aus.

Mit Spannung wird der Super Tuesday Anfang März erwartet, bei dem in mehreren grossen Bundesstaaten abgestimmt wird. Dann nimmt auch erstmals der Milliardär Michael Bloomberg teil. Der Sieger der Vorwahlen tritt Anfang November bei der eigentlichen Präsidentenwahl gegen Trump an, der als sicherer Kandidat der Republikaner gilt.

(Reuters)