Umfrage: Unternehmen in Deutschland trotz Krisen optimistisch

Ob Corona-Krise, Unsicherheiten durch den Brexit oder Handelskonflikte - trotz globaler Hindernisse für die Wirtschaft blicken viele Unternehmen in Deutschland optimistisch in die Zukunft. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, an der 601 Entscheider wie Vorstandschefs, Vorstände oder Strategie-Leiter zwischen April und Juni teilnahmen.