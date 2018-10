Mehr als sechs von zehn Amerikanern sagen, dass sie finanziell nicht besser da stehen als vor zwei Jahren, wie aus einem diese Woche veröffentlichten Bericht von Bankrate.com hervorgeht. Wenigverdiener, Frauen und Personen im Rentenalter gaben am häufigsten an, dass sie nicht vermögender als zuvor seien.

Die Bankrate.com-Umfrage wurde zwischen dem 25. und 30. September von der Analysegesellschaft SSRS durchgeführt auf der Basis einer nationalen Stichprobe von 1001 Personen. Die Studie spiegelt die Ergebnisse einer kürzlichen Umfrage der Anlageberatungsgesellschaft Stash wider, der zufolge 44 Prozent der Amerikaner sagten, dass sich ihre finanzielle Situation nicht verbessert habe, und weitere 20 Prozent angaben, ihre finanziellen Aussichten hätten sich verschlechtert.

"Wir wissen, dass es eine Diskrepanz zwischen den allgemeinen, täglich veröffentlichten wirtschaftlichen Kennzahlen und der erlebten persönlichen Erfahrung gibt", sagt Mark Hamrick, Senior Economic Analyst Bankrate. "Es gibt noch mehr zu tun, um die finanzielle Lage der Amerikaner zu verbessern."

Für viele hat sich die Lage gar verschlechtert

Ganze 78 Prozent der Amerikaner, die weniger als 30'000 Dollar pro Jahr verdienen, berichten, dass sich ihre finanzielle Situation in den letzten zwei Jahren nicht verbessert hat, während 27 Prozent angaben, dass sich ihre finanzielle Lage in der Tat verschlechtert hat.

Amerikaner im Rentenalter meldeten die niedrigste Quote finanzieller Verbesserungen jeder befragten Generation. 76 Prozent der Amerikaner im Alter von 65 und älter hatten das Gefühl, dass sich ihre Finanzlage in den letzten zwei Jahren nicht verbessert hat, während 18 Prozent sagten, es sei schlechter geworden.

Bei Frauen war die Wahrscheinlichkeit weniger ausgeprägt als bei Männern, eine verbesserte Finanzsituation zu berichten. 67 Prozent der Frauen sagten, sie hätten nicht von Trumps Wirtschaft profitiert, verglichen mit 56 Prozent der Männer. Unterdessen hat sich bei 19 Prozent der Frauen die Finanzlage verschlechtert, im Gegensatz zu 15 Prozent bei den Männern.

Mit dem Näherrücken der Mid-Term Elections im November könnte das Gefühl der Amerikaner einer finanziellen Entmündigung und Ungleichheit die Wähler mobilisieren. "Der Präsident hat sich die Lorbeeren für die Entwicklung US-Wirtschaft eingeheimst, was ihn in eine prekäre Lage bringt", sagt Jay Shambaugh, ein Senior Fellow am Brookings Institute. "Die Mehrheit der Bevölkerung sagt jetzt: Zeig mir das Geld."

(Bloomberg)