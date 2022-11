Knapp zwei Jahre nach dem endgültigen britischen Austritt aus der EU ist die Unterstützung für den Brexit einer Umfrage zufolge auf ein Rekordtief gesunken. 56 Prozent der Menschen in Grossbritannien würden den Brexit mittlerweile für einen Fehler halten, teilte das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Donnerstag in London mit. Die Zustimmung fiel im Gegenzug auf 32 Prozent. Das sei die bisher grösste gemessene Differenz. Von denjenigen, die beim Referendum 2016 für den Austritt gestimmt hatten, halten nur noch 70 Prozent an ihrer damaligen Meinung fest - so wenige wie noch nie.

17.11.2022 16:09