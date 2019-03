Das Barometer für die Industrie stieg unerwartet stark und lag mit 50,5 Zählern erstmals seit vier Monaten wieder über der Wachstumsschwelle. In Februar hatte es mit 49,2 Punkten noch den niedrigsten Wert seit drei Jahren markiert. Bei den Dienstleistern stieg der Index auf 54,8 Punkte von 54,3 Zählern im Februar, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Der stark wachsende Dienstleistungssektor steuert inzwischen mehr als die Hälfte zur Wirtschaftsleistung in der Volksrepublik bei.

Die chinesische Wirtschaft hat zuletzt an Fahrt verloren, vor allem der Handelsstreit mit den USA belastet die Geschäfte. Kommende Woche steht ein Besuch des chinesischen Vize-Regierungschefs Liu He zu Gesprächen in den USA an. Insidern zufolge hatte es bei den Verhandlungen zuletzt Fortschritte gegeben. Zusätzlich belastet wird die Wirtschaft durch die langjährigen Bemühungen, die Verschuldung in den Griff zu bekommen. Die Regierung in Peking hat daher zusätzliche Ausgaben für Strassen, Schienennetze und Häfen angekündigt, um die Konjunktur in Schwung zu bekommen.

(Reuters)