Der frühere australische Premierminister Tony Abbott ist trotz Gegenwind zum Handelsberater der britischen Regierung ernannt worden. Das gab die britische Handelsministerin Liz Truss am Freitag in London bekannt. An der Ernennung hatte es zuvor viel Kritik gegeben, da Abbott bereits mehrfach mit homophoben und frauenfeindlichen Äusserungen oder Zweifeln am menschengemachten Klimawandel aufgefallen ist.