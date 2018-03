Die Grenzwerte für Feinstaub sollten in einem neuen Drei-Jahresplan niedriger liegen als im bisherigen, bis 2020 gültigen, Fünf-Jahresplan, kündigte Umweltminister Li Ganjie am Samstag an.

Einzelheiten zu den neuen Zielsetzungen nannte der Minister nicht. An ihnen werde noch gearbeitet. Bis Ende 2017 sei die Feinstaubkonzentration um 15,8 Prozent gesenkt worden. Damit sei man dem Ziel des Fünf-Jahresplans von 18 Prozent bereits sehr nahe gekommen.

Die Verbesserung der Luftqualität ist eines der erklärt wichtigsten Umweltziele der chinesischen Regierung.

(Reuters)