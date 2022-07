UN-Chef Guterres erleichtert über Lösung für Getreide-Exporte

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich erleichtert über die Vereinbarung zum Ende der Blockade ukrainischer Getreideausfuhren gezeigt und diese als "Leuchtfeuer der Hoffnung" bezeichnet. Das Abkommen "eröffnet den Weg für umfangreiche kommerzielle Lebensmittelexporte aus drei entscheidenden ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer - Odessa, Tschornomorsk und Juschnyj", sagte Guterres am Freitag in Istanbul. "Dies ist eine Einigung für die Welt", betonte er.