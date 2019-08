UN-Chef Guterres warnt vor Eskalation in der Strasse von Hormus

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Eskalation am Persischen Golf gewarnt. Er sei besorgt über die wachsenden Spannungen dort, sagte Guterres am Donnerstag vor Journalisten in New York. "Schon eine geringe Fehlkalkulation könnte zu einer grossen Konfrontation führen."