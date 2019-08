UN-Chef: Juli könnte weltweit heissester Monat bislang gewesen sein

Der gerade zu Ende gegangene Juli könnte nach Angaben von UN-Generalsekretär António Guterres der weltweit heisseste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen sein. "Der Monat Juli war mindestens gleich heiss oder heisser als der bislang heisseste aufgezeichnete Monat", sagte Guterres am Donnerstag vor Journalisten in New York und bezog sich dabei auf Daten der UN-Weltwetterorganisation WMO, die kurz zuvor veröffentlicht worden waren. "All das bedeutet, dass wir auf dem Weg dahin sind, dass die Periode von 2015 bis 2019 die heissesten bislang gemessenen fünf Jahre am Stück werden."