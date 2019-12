UN-Entwicklungsagentur sieht Gefahr 'neuer grosser Kluft'

Das UN-Entwicklungsprogramm UNDP sieht durch den technologischen Fortschritt und den Klimawandel ein wachsendes Risiko neuer Ungleichheiten in der Welt. Zusammen mit unterschiedlichen Bildungsstandards stellten diese Felder eine Bedrohung dar, heisst es in einem am Montag in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota veröffentlichten Bericht des UNDP. Bei falschen Massnahmen drohe eine seit der Industrialisierung nicht gesehene "neue grosse Kluft".