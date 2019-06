Angesichts des erneuten Angriffs auf Öltanker am Golf hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einer "grossen Konfrontation" gewarnt. "Ich nehme den Vorfall in der Strasse von Hormus mit tiefer Besorgnis zur Kenntnis. Ich verurteile jeden Angriff auf zivile Schiffe scharf", sagte Guterres am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.