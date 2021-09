UN-Klimabericht: Industrie-Emissionen wieder auf dem Niveau von 2019

Von einer Klimawende ist die Weltwirtschaft bei ihrer Rückkehr aus dem Corona-Tief laut einem UN-Bericht weit entfernt. Zwischen Januar und Juli haben Fabriken und Kraftwerke weltweit mindestens so viel klimaschädliches CO2 aus fossilen Quellen ausgestossen wie im gleichen Zeitraum 2019, also vor der Pandemie. Der Rückgang der Emissionen während der ersten Covid-19-Phase im Vorjahr sei nur ein "kurzer Aussetzer" gewesen, hiess es in Genf von der Weltwetterorganisation (WMO), dem Weltklimarat (IPCC) und anderen Organisationen.