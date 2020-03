UN-Organisation: Coronavirus bremst globale Firmeninvestitionen

Die 5000 wichtigsten multinationalen Unternehmen, auf die ein erheblicher Anteil der globalen Direktinvestitionen entfalle, haben aufgrund des Coronavirus der UNCTAD zufolge ihre Ergebnisschätzungen für 2020 um durchschnittlich neun Prozent nach unten korrigiert. Am deutlichsten reagierten demnach die Automobilindustrie (minus 44 Prozent) und die Fluglinien (minus 42 Prozent). Regional betrachtet sind die Korrekturen in Singapur (minus 30 Prozent) und China (minus 26 Prozent) am drastischsten. 41 Unternehmen, die von der UNCTAD zu den Top 100 multinationaler Unternehmen gezählt werden, hätten eine Gewinnwarnung herausgegeben./nif/DP/edh

