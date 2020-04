UN-Sicherheitsrat erstmals wegen zu Corona zusammengekommen

Der UN-Sicherheitsrat hat sich zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit den Auswirkungen der Krise auf die internationale Sicherheit beschäftigt. UN-Generalsekretär António Guterres unterrichtete die 15 Mitglieder in einer virtuellen, für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Sitzung am Nachmittag (Ortszeit) in New York über die Lage. Nähere Details gab es während der laufenden Sitzung zunächst nicht.