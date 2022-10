AU-PRINCE (awp international) - Der UN-Sicherheitsrat hat ein Ende der eskalierenden Gewalt in Haiti gefordert. Zudem verhängte das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen eine Reihe von Sanktionen gegen den einflussreichen Bandenführer Jimmy "Barbecue" Chérizier. Unter anderem sollen die UN-Mitgliedstaaten ihn mit einem Einreiseverbot belegen und seine Vermögenswerte einfrieren, wie es in der am Freitag verabschiedeten Resolution hiess. Mit seiner Bande G9 blockierte der ehemalige Polizist zuletzt das grösste Treibstoff-Terminal von Haiti und verschärfte damit die humanitäre Krise in dem bitterarmen Karibikstaat.

21.10.2022 17:54