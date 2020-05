UN-Sicherheitsrat will sich nun doch mit Hongkong beschäftigen

Der UN-Sicherheitsrat will die chinesischen Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong nun doch thematisieren. Anstelle eines offiziellen Treffens zu dem Thema sollte es am Freitag am Rande einer anderen Sitzung angesprochen werden, wie Diplomaten in New York mitteilten. Wegen der Corona-Pandemie findet die Sitzung virtuell statt, Zuschauer sind nicht zugelassen.