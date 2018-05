UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat das Atom-Abkommen mit dem Iran verteidigt. Die Vereinbarung sei ein sehr wichtiges Instrument, um die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu verhindern, sagte Guterres am Montag nach Gesprächen mit der österreichischen Regierungsspitze. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte, die seit Abschluss des Deals möglichen strengen Kontrollen hätten die Sicherheit in der Region erhöht. "Das Abkommen hat funktioniert", sagte Kurz. Nach dem Ausscheren der USA wollen die anderen Unterzeichner den Deal in eigener Regie retten.