Unctad erwartet Einbruch ausländischer Direktinvestitionen

Die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) dürften infolge der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr nach Angaben der UNO-Wirtschaftsorganisation Unctad weltweit einbrechen. Das Sekretariat der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) in Genf geht in einer neuen Prognose von einem Minus von 30 bis 40 Prozent gegenüber 2019 aus. Das wäre der grösste Rückgang seit 20 Jahren. "Es wird lange dauern, bis die globalen ausländischen Direktinvestitionen und die globalen Wertschöpfungsketten sich von der derzeitigen Krise erholen", sagte Unctad-Ökonom James Zhan der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Genf.