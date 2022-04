Ungarns Oppositionsführer Marki-Zay verzichtet auf Parlamentsmandat

Der Listenführer der ungarischen Opposition, Peter Marki-Zay, verzichtet nach der schweren Wahlniederlage seines Bündnisses auf sein Parlamentsmandat. Er wolle sich jetzt ganz auf seine Aufgaben als Bürgermeister der südostungarischen Kleinstadt Hodmezövasarhely konzentrieren, teilte der konservative Politiker in der Nacht zum Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit. "In dieser Situation will ich nicht den Anschein aufrechterhalten, dass Ungarn eine parlamentarische Demokratie ist", schrieb er.