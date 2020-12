Unia: Lohnverhandlungen für Baupoliere gescheitert

Die Baupoliere hätten seit 2013 keine generelle Lohnerhöhung mehr erhalten, hiess es ein einer gemeinsamen Mitteilung. Bei den diesjährigen Verhandlungen hätten die Arbeitnehmerverbände deshalb neben mehr Lohn auch ein Recht auf Teilzeitarbeit sowie eine bezahlte Znüni-Pause gefordert.

Doch der Baumeisterverband habe alle Forderungen abgelehnt. Und das trotz eines akuten Personalmangels. So fehlten gemäss den Gewerkschaften im letzten Jahr rund 600 Baupoliere. Weil ausserdem viele in den nächsten zehn bis 15 Jahren pensioniert würden, werde sich die Situation in Zukunft "noch dramatisch verschärfen", hiess es in der Mitteilung weiter.

Trotz des Scheiterns der Verhandlungen fordern die Arbeitnehmerverbände die Firmen nun auf, die Löhne auf Betriebsebene zu erhöhen und ihren Mitarbeitenden den Wunsch auf Teilzeitarbeit zu gewähren.

