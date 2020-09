Unions-Wirtschaftsflügel in Deutschland lehnt Gesetz zu Konzernstrafrecht ab

Der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU will das geplante Gesetz für eine härtere Bestrafung von Unternehmen zu Fall bringen. In einem Beschluss des Bundesvorstandes der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, aus dem das "Handelsblatt" am Samstag zitierte, heisst es: "Wir appellieren an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Länder mit Unionsregierungsbeteiligung, das Gesetz im Bundestag und Bundesrat abzulehnen."