Uniper fordert von Frankreich Lösung für Kohle-Ausstieg

Der Kraftwerksbetreiber Uniper hat von der französischen Regierung erneut eine verbindliche Klärung des Fahrplans für den Kohleausstieg und konkrete Lösungsvorschläge für die betroffenen Unternehmen gefordert. Die von der Regierung am Vortag veröffentlichten Aussagen reichten "als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen" nicht aus, kritisierte der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf.