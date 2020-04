(Ausführliche Fassung) - In den USA sind nach Angaben der amerikanischen Universität Johns Hopkins bisher 18 860 Menschen in Folge der Corona-Pandemie gestorben. Die Universität hatte zunächst mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen weltweit die meisten Toten durch die Corona-Epidemie zu verzeichnen hatten - und somit Italien überholt hätte.