UNO bemüht sich um US-Visa für Iran-Delegation

Angesichts offensichtlicher Visa-Probleme für die Reise der iranischen Delegation zur UNO-Vollversammlung in New York arbeiten die Vereinten Nationen an einer Klärung des Problems. "Wir sind im Kontakt mit allen Staaten, um die noch bestehenden Visa-Probleme für Delegationen zu lösen", sagte UNO-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch in New York. Nähere Angaben machte er nicht.