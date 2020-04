UNO-Chef Guterres: Grösste Herausforderung seit Weltkrieg

Die Corona-Krise ist für UNO-Generalsekretär António Guterres die grösste Herausforderung an die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Herausforderung brauche daher eine "stärkere und effektivere Antwort", die nur in der Solidarität aller Beteiligten bewältigt werden könne, sagte Guterres zum Ende einer Videokonferenz am Dienstagabend in New York. "Die Welt steht vor einer noch nie dagewesenen Prüfung", sagte der UNO-Chef. "Und jetzt ist der Moment der Wahrheit."