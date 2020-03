Uno-Ökonomen erwarten wegen Coronavirus Einbruch der Exporterlöse

Diese könnten sich in den kommenden Monaten um insgesamt rund 50 Milliarden Dollar verringern, heisst es in einem am Mittwoch in Genf vorgestellten Bericht der Uno-Konferenz für Handel Entwicklung (Unctad). Am stärksten werde es die EU, USA und Japan treffen.

Das Virus habe "das Potential, nicht nur die chinesische, sondern auch die globale Wirtschaft erheblich zu verlangsamen", teilten die Uno-Wirtschaftsexperten mit.

Durch seine Rolle als zentraler Produktionsstandort für viele globale Unternehmen dürfte "jede Störung von Chinas Produktion Auswirkungen auf andere Bereiche der regionalen und globalen Wertschöpfungskette" haben, heisst es im Report weiter.

"Es gibt einen Welleneffekt in der gesamten Weltwirtschaft", sagte Pamela Coke-Hamilton, Leiterin der Unctad-Abteilung für internationalen Handel, zu Journalisten in Genf. Nach Angaben des Uno-Wirtschaftsexperten Alessandro Nicita werden sich die Auswirkungen voraussichtlich "in zwei oder drei Monaten in den Statistiken manifestieren".

Die Experten prognostizieren Exportverluste von 15,6 Milliarden Dollar in der Europäischen Union, 5,6 Milliarden Dollar in den USA sowie 5,2 Milliarden Dollar in Japan. Am stärksten betroffen seien die Maschinenbau- sowie die Autoindustrie.

Weltweit wurden bislang mehr als 92'000 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Rund 3200 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

(AWP)